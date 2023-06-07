Karpuz yaz mevsiminin sevilen meyvelerden biri. Karpuzu yedikten sonra kabuklarını çöpe atarız. Aslında karpuz kabuğunun birçok faydası vardır. Peki karpuz kabuğunu nasıl tüketmeliyiz? Karpuz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte karpuz kabuğunun bilinmeyen faydaları...

Karpuz Kabuğunu Nasıl Tüketebiliriz?

-Salatalığa oldukça benzeyen karpuz kabuğunun turşusunu kurabilirsiniz.

-Karpuz suyu hazırladığınızda yalnızca karpuzun kırmızı etli kısmını değil, su ve besinler ile yüklü kabuklarını da kullanabilirsiniz.

-Karpuz kabuğundan reçel yapabilirsiniz.

Karpuz Kabuğunun Faydaları

-Karpuz kabuğunda bulunan bol antioksidan sayesinde yüz bölgesindeki kırışıklık ve yaşlanma etkileri azalır.

-Kalp damarları üzerindeki gerilmeyi azaltarak kalp sağlığını korur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Yoğun oranda lif içerdiği için karnı tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur.

-Böbrek sağlığını korur.