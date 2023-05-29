Türkiye 28 Mayıs'ta 2. tur için tekrar sandık başına gitti. Seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı ve 5 yıl daha göreve devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de soruları cevapladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle.

Seçim sonuçlarına gelince ilk defa iki turlu bir seçim süreci yaşadık ve cumhurbaşkanımız ikinci turda şu anda 52,16 görünüyor ama son itirazlar kesin rakamlar vs. açıklandıktan sonra tam küsuratı öğrenmiş olacağız. Yani büyük bir çoğunlukla 2 milyondan fazla oy farklıyla ikinci turu da kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Tekrar hayırlı uğurlu olsun hepimiz için.

BİR SİYASET DEHASI OLDUĞU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ

Hamdolsun 2018'de 52.56 ile seçilmişti bu seçimde de ona yakın bir oy yakalamış görünüyor. Hatta ben aslında biraz şöyle diyordum arkadaşlara da sonuç ne olur bilmiyoruz ama inşallah 52 küsur olur ve kendi rekorunu da kırarak en zirveye çıkarmış olur bunu ama aslında bu sonuçlara baktığında toplam 27 milyon 645 bin civarında aldığı oy bu gerçekten bir rekor. Türk siyasi tarihi açısından siyaset bilimi açısından gerçekten incelenmesi gereken bir şey. Cumhurbaşkanımızın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.

İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı.

KİMLER KAYBETTİ?

Dün Cumhurbaşkanımız Külliye'deki balkon konuşmasında da ifade etti bugün bütün Türkiye kazandı. Kaybedenler yok mu? Elbette var. Hiç kimse kaybetmedi demek doğru olmaz. Açıkçası Millet İttifakı'nın siyasi liderleri kaybettiler. Onlara destek veren bir takım Kandil'in uzantıları Kandil'in kendisi FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler.

BÜYÜME SÜRECİ DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Biz Türkiye'yi bağımsız kendi ayakları üzerinde duran kendine yeterliliği olan milli yerli perspektifiyle dünyaya Türkiye'den bakan, Türkiye'ye başkalarının başkentleri üzerinden değil dünyaya Türkiye'den bakan Anadolu topraklarından bakan bir perspektif kazandı. Dolayısıyla bu büyüme süreci bu güçlenme, güçlü bağımsız Türkiye süreci de inşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek.

MUHALEFETTE SÜREÇ NASIL OLACAK?

6'lı koalisyonun devamı zor gibi. Meral Akşener şu anda 'ben size dememiş miydin?' diyordu. Muharrem İnce'ye yapılana sessiz kaldılar. FETÖ'nün kumpaslarına 45 gün boyunca alkış tuttular. Muhalefetin ekonomik vaatleri vatandaşta gerçekçi bulunmadı.

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasıyla belli olacak. Yemin töreni ve Kabine açıklaması cuma günü olabilir. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasıyla takvim netleşecek. Cumhurbaşkanımızın bugün dünya liderleriyle bir telefon görüşmesi olacak.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'YE GİRECEK Mİ?

Kabine'de olmasa bile ekonomi politikalarına katkı verecek