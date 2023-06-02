TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başlıyor. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralacak Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açacak. 600 milletvekili yemin edecek.

TBMM GENEL KURULU TOPLANIYOR

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilan edildi.

Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.