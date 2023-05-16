Kabak çekirdeğinin faydaları

-Kabak çekirdeği, kemik sağlığında önemli rol oynar. İyi bir magnezyum kaynağıdır.

-Kabak çekirdeği tek başına yüksek bir antioksidan deposudur. Buna ek olarak doymamış yağ asitleri de içerir. Bunlar da kanser oluşumunu engelleyen bileşenlerdir.

-Kabak çekirdeği, yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyeleri gibi diyabetik komplikasyonların önlenmesinde yardımcı olabilir. İçerisindeki hipoglisemik özellik, şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini daha iyi yönetmelerine yardımcıdır.

-Beyin sağlığı için önemli besinlerden olan kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacını karşılar ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

-Şekeri düzenler.

-Kalp krizi riskini en aza indirir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin işlevlerini artırır, rahat uyumanızı sağlar.

-Kabak çekirdeği zengin E vitamini içeriğine sahiptir, bu sayede göz sağlığını korur.

-Vücuttaki iltihabın sökülmesine yardımcı olur.

-Kilonun korunmasına yardımcı olur. Bunun nedeni, kişinin kabak çekirdeği yedikten sonra uzun süre kendisini tok hissetmesidir.

Mide rahatsızlığı olanların günde bir avuçtan fazla yemesi tavsiye edilmez. Ayrıca, özellikle cilt sorunu yaşayan kişiler çok fazla kabak çekirdeği yememelidir. Çünkü aşırı tüketildiğinde sivilce sorununa yol açabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ