Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer kimin eski sevgilisi? Kaan Urgancıoğlu eski sevgilisi kim? Burcu Denizer kimin sevgilisi? Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi kim? Acaba Kaan Urgancıoğlu Derin Mermerci neden ayrıldı? Burcu Denizer nerenin sahibi? Burcu Denizer ne is yapıyor? Kaan Urgancıoğlu eski sevgilileri kimler? Magazin dünyasının sürpriz düğün haberi ve öncesindeki ilişkilere göz atalım:

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi

Kaan Urgancıoğlu, Türk sinema ve dizi sektöründe başarılı bir oyuncu olarak tanınmaktadır. Birçok projede yer almasıyla dikkat çeken Urgancıoğlu, son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir. Bir yıla yakın zamandır birlikte olan Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendiler.

Burcu Denizer kimin eski sevgilisi?

Merak edilen konulardan biri de Burcu Denizer'in kimin eski sevgilisi olduğu. Doruk Tirman'ın eski sevgilisi Burcu Denizer, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile evlendi.

Doruk Tirman Akyaka’daki No22 Riders'Inn isimli mekanın sahibi olarak tanınıyor.

Kaan Urgancıoğlu eski sevgilisi kim?

Merak edenler için, Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi Zeynep Oymak ile 7 yıllık aşkları geçen yıl sona ermişti. Sonrasında Derin Mermerci ile aşk yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bugün itibariyle evliler kervanına katıldı.

Burcu Denizer kimin sevgilisi?

Bir zamanlar Doruk Tilman ile adını duyduğumuz Burcu Denizer artık Kaan Urgancıoğlu'nun eşi.

Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi kim?

En son sevgilisi Derin Mermerci idi. Peki neden ayrıldılar?

Kaan Urgancıoğlu Derin Mermerci neden ayrıldı?

Kaan Urgancıoğlu ve Derin Mermerci, ayrılık kararı ile gündeme geldi. Pek çok kişi, bu ayrılığın nedenini merak ediyor. İddialara göre, çift arasında yaşanan bazı sorunlar ilişkilerinin sona ermesine sebep oldu. Ancak net bir açıklama henüz yapılmadı. Kaan Urgancıoğlu ve Derin Mermerci'nin ayrılığı, medyada büyük yankı uyandırdı. İkiliye dair merak edilen detaylar ve nedenleri hakkında pek çok spekülasyon yapıldı.

Burcu Denizer nerenin sahibi?

Annesi Sibel Bere Smyrna’nın sahibi. Burcu Denizer ise Cihangir'deki Kiki'nin sahibi. Kiki'nin adresi: Sıraselviler Caddesi, No:42, Beyoğlu, İstanbul

Burcu Denizer ne iş yapıyor?

New York'ta işletme eğitimini tamamlayan Burcu Denizer, aileden yemek sektöründe bulmuş kendini. Kiki isimli mekanı işletiyor.

Kaan Urgancıoğlu eski sevgilileri kimler?

Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi Zeynep Oymak ile 7 yıllık aşkları geçen yıl sona ermişti. Sonrasında da Derin Mermerci ile aşk yaşamıştı. Kaynak: HABER MERKEZİ