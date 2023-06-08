Kemerburgaz Kent Ormanı’nda konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimleri yaratmaya odaklanan YBY Woods, stand up gösterilerine kaldığı yerden devam ediyor. Şakalarıyla herkesi güldüren genç komedyen Kaan Sekban, YBY Woods’ta sahne alıyor. 17 Haziran Cumartesi günü 15.00’te eğlenceli aktiviteler ile kapılarını açacak olan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında seyircilere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Keyifli aktiviteleri ve stand up şovu bir arada sunan biletlere Biletix, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, stand up gösterilerine sevilen isimlerle devam ediyor. Ünlü komedyen Kaan Sekban, birbirinden komik şakaları ve güldüren sohbetiyle 17 Haziran Cumartesi akşamı komedi severlerle buluşuyor.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz deneyimler yaratmaya devam ediyor.