( 4 Eylül 1992),

grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyen. Müzik kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak, 2011 yılında grubunu kurmuştur. 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır. Boşnak, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat ile de ilgilenmektedir.

Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Diskografi

Single'ları

Güzel Değil (2017)

Yorgunum Ve Ağrılar (2017)

Yıkılma Sakın (2017)

Demos (EP, 2018)

Sen Olmazsan (2018)

Gördüm Günümü (2018)

Ben Kaldım (2018)

Zor (2018)

Koptu Kayış (Sansar Salvo ile, 2019)

Varsın (Anıl Piyancı ile, 2019)

Tutunamayız (2020)

Bırakma Kendini (2020)

Bebeğim (2020)

Seni Buldum Ya (2020)

Barbar (2020)

İçi Dolu Her Şeyim (2021)

Katıydı Buharlaştı (Anıl Bayraktar ile, 2021)

Göklerde Süzülürken (Anıl Piyancı ile, 2021)

Beklenen Gemi (2022)

Taksim (Anıl Piyancı ile, 2022)

Delik Deşik (2022)

Ödülleri