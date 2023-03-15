( 4 Eylül 1992),
grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyen. Müzik kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak, 2011 yılında grubunu kurmuştur. 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır. Boşnak, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat ile de ilgilenmektedir.
Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.
Diskografi
Single'ları
- Güzel Değil (2017)
- Yorgunum Ve Ağrılar (2017)
- Yıkılma Sakın (2017)
- Demos (EP, 2018)
- Sen Olmazsan (2018)
- Gördüm Günümü (2018)
- Ben Kaldım (2018)
- Zor (2018)
- Koptu Kayış (Sansar Salvo ile, 2019)
- Varsın (Anıl Piyancı ile, 2019)
- Tutunamayız (2020)
- Bırakma Kendini (2020)
- Bebeğim (2020)
- Seni Buldum Ya (2020)
- Barbar (2020)
- İçi Dolu Her Şeyim (2021)
- Katıydı Buharlaştı (Anıl Bayraktar ile, 2021)
- Göklerde Süzülürken (Anıl Piyancı ile, 2021)
- Beklenen Gemi (2022)
- Taksim (Anıl Piyancı ile, 2022)
- Delik Deşik (2022)
Ödülleri
- 46. Altın Kelebek Ödülleri ''En İyi Müzik Grubu'' (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ 2020)
-
Genel bilgiler Doğum adı Sebahattin Kaan Boşnak Doğum 4 Eylül 1992 (30 yaşında)
İstanbul, Türkiye
Başladığı yer Türkiye Tarzlar Bağımsız rock, Folk rock Etkin yıllar 2011-günümüz İlişkili hareketler Yüzyüzeyken Konuşuruz • 3 Maymun Eş
Başak Ceylan Torun (e. 2020)
Çocukları Ali Kutluhan Boşnak