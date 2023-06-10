Karaoğlu, toplumsal hayatta ve ülke yönetiminde eşit temsil hakkını savunmanın KA-DER'in temel ilkesi olduğunun altını çizdi. Ve, "Kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır" dedi. Karaoğlu, TCMB'nin yönetim kadrosunda kadın temsilinin güçlendirilmesinin önemli ifade etti.

KADINLAR LİDERLİK ALANLARINDA DAHA FAZLA YER ALMALI

Karaoğlu, “Hafize Gaye Erkan, liyakat açısından bakıldığında, önemli özelliklerinin olduğu görülmektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ BİR İMAJ

Karaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığına atanmasının Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir imaj oluşturması açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu tarihi atamayla, umuyorum ki Türkiye ekonomisi, kadınların yeteneklerine dayanan ve eşitlik ilkesini benimseyen bir vizyonla yönetilecektir. Kendisinin başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.