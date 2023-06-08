KA-DER, bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye'nin 20 ilinde 88 yıldır hiç kadın vekil çıkmadığını tespit etmiş ve bu çalışmayı raporlaştırarak kamuoyuna sunmuştu. 20 İl Raporu’nu siyasi parti liderlerine, kadın kollarına, partilerin il ve ilçelerdeki örgütlerine anlatan KA-DER, ayrıca basın toplantıları ve kampanyalar gerçekleştirip 53 ilde “Olmadı Türkiye” başlığı ile billboardlarda yayınlayarak konuya dikkat çekti. Seçimler yaklaşırken çeşitli mecralarda 20 il hakkında “Bu Sefer Olsun Türkiye” mottosu dile getirilerek farkındalık çağrısı yaptı.

Çalışmaların ardından raporun siyasi partiler ile paylaşıldığı süreci anlatan KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu, "Oluşturulan raporu siyasi parti liderlerinden randevular alarak ve kadın kolları başkanları ile de ayrıca görüşerek güç birliği istedik. Bu illere dikkat çekilmesini ve siyasi partilerin stratejilerini kadınlardan yana kurmalarını istedik. Sonuç olarak 20 il arasında yer alan Osmaniye'de AKP'den Derya Yanık, CHP'den Asu Kaya Gedik, Giresun'da CHP'den Elvan Işık Gezmiş, Nevşehir'de de MHP'den Filiz Kılıç seçildi." dedi.

"GERİYE 17 İLİMİZ KALDI"

Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi partilerdeki erkek egemen bakış açısı bu illerdeki eşitsizliği farketmiş olsaydı, zaten KA-DER’in çalışmasına gerek kalmadan, bu konuda politikalar ve stratejiler belirlenirdi. Biliyoruz ki haklar verilmiyor, mücadele ile alınıyor. Bu illerden geriye 17 ilimiz kaldı. Biz kadınlar, 17 ilde de kadın milletvekili çıkarana kadar, Meclis'te ve tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsil ilkesinin yerleştirilip uygulanmasına kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."