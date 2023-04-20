Moonbin’in ölümünün ardından daha önce üyesi olduğu Astro grubunun plak şirketi Fantagio Music, Instagram hesabından şöyle yazdı: “19 Nisan’da Astro üyesi Moonbin aniden aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Sevgili evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden acılı ailelerinin kederiyle kıyaslanamayacak olsa da, uzun süredir bizimle birlikte olan Astro üyeleri, Fantagio sanatçı dostlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin’i destekleyen ve ona cömert sevgilerini gönderen hayranlarına bu ani haberi vermek çok daha üzücü. Kalbim daha çok kırıldı çünkü hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun kalbini biliyorum.” Fantiago Music, Moonbin’in cenazesinin arkadaşları, ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, Moonbin’in sevenlerinden “spekülatif ve kötü niyetli haberlerden” kaçınmaları istendi.

MOONBİN KİMDİR?

1998 yılında Chungbuk’ta doğan Moonbin, kariyerine 2004 yılında çocuk model olarak başladı. 2006’da TVXQ grubunun Balloons isimli klibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimi ise 2009’da bir drama dizisinde oldu. Moonbin 2016’da altı üyeli erkek grubu Astro’nun bir parçası olarak çıkış yaptı, 2019’da sağlık nedenleriyle gruptan kısa bir süre ayrıldı. 2020’den bu yana bir başka Astro üyesi Sanha ile ikili olmuşlar ve beraber performans sergiliyorlardı. Moonbin, son yıllarda hayatını kaybeden en son K-pop yıldızı. 2019 yılında Goo Hara, Seul’deki evinde ölü bulundu. Goo Hara’nın yakın arkadaşı Sulli de kendisini öldürdü. Güney Kore’nin en büyük gruplarından SHINee’nin solisti Jognhun da 2017’de öldü. Güney Kore tüm gelişmiş ülkeler arasında en yüksek genç intihar oranına sahip. Ülkede son yıllarda intihar oranında bir düşüş gözlemleniyor fakat 20’li yaşlardaki ölümler artıyor. Hükümet, bu intihar sayılarını önemli ölçüde azaltmaya çalışıyor.