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Inter-Lazio: 3-1, Cremonese-Hellas Verona: 1-1, Napoli-Salernitana: 1-1, Sassuolo-Empoli: 2-1 ve Fiorentina-Sampdoria: 5-0.

Serie A’nın 32. haftasında dün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Juventus, bu maçla birlikte ligde üst üste 4. maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 4 maçından 3’ünü kaybetti.

Bologna, 45 puanla 8. sırada yer alırken, Juventus ise puanını 60 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İkinci yarıda, Juventus 61. dakikada Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile maçta skora dengeyi getiren golü buldu.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasının kapanış maçında Juventus, Bologna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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