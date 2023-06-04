Colin Trevorrow'un yönetmen koltuğunda bulunduğu Jurassic World filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından büyük ilgi gördü. 2015 yapımı bu başarılı animasyon film, Jurassic Park serisinin devamı niteliğindedir. Büyük bütçeli ve görsel efektleriyle dikkat çeken film, izleyicilerden olumlu eleştiriler almış ve gişede büyük başarı elde etmiştir.

Jurassic World filminin konusu

Jurassic World filminin konusu, adada yer alan bir tema parkı olan Jurassic World'ü merkezine alıyor. Bu tema parkı, bilim insanlarının dinozorları yeniden yaratmalarıyla oluşturulmuştur. Park, ziyaretçilere canlı dinozorları göstererek büyük bir ilgi toplamaktadır. Ancak, parkın yöneticileri daha heyecanlı bir deneyim sunmak için yeni bir dinozor türü olan Indominus Rex'i üretirler. Ancak bu yaratık beklenmedik bir şekilde kaçar ve adada korkunç bir kaos başlar. Ziyaretçiler ve park çalışanları hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalır.

Jurassic World filmin oyuncul kadrosu?

Jurassic World filminin başrollerini Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard paylaşıyor. Chris Pratt, raptor uzmanı Owen Grady karakterini canlandırırken, Bryce Dallas Howard ise parkın yöneticisi Claire Dearing karakterini oynamaktadır. Filmde ayrıca Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson gibi isimler de önemli rollerde yer alıyor.

Jurassic World filmi nerede çekildi

Jurassic World filmi, çekimlerinin büyük bir kısmı Hawaii'de gerçekleştirilmiştir. Filmin bazı sahneleri ise Louisiana ve Kaliforniya gibi bölgelerde çekilmiştir. Özellikle Hawaii'nin Oahu adasında bulunan Kualoa Ranch, filmin önemli çekim mekanlarından biridir. Bu bölgede, filmdeki adanın ve tema parkının çeşitli sahneleri çekilmiştir. Ayrıca, filmin bazı iç mekan çekimleri ise Los Angeles'taki stüdyolarda gerçekleştirilmiştir. Jurassic World, bu farklı lokasyonların birleşimiyle izleyicilere etkileyici bir dünya sunmaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi