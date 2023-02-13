Josef de Souza, deprem bölgesine giderek Arda'ya formasını götürdü

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Josef, bugün Arda Can Övün'ü hastanede ziyaret ederek imzalı formasını verecek.

Çetinsaya'nın mesajının ardından kulüp yetkilileri, Arda'nın ailesiyle görüştü. Josef de Souza da genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

AA'nın haberinin ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, sosyal medya hesabından "Kaptanlar görev sizde. Arda kardeşimiz için formamıza en anlamlı imzayı atalım." ifadeleriyle futbolculara çağrıda bulundu.

Kurtarma ekibinde yer alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arda'ya Beşiktaş forması sözü vermişti.

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