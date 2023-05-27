Jose Mourinho kupası sayısı çok merak ediliyor. Tüm Avrupa Kupaları'nı kazanan teknik direktör Jose Mourinho, oynadığı tüm finalleri kazanmasıyla ünlü. Acaba şimdiye kadar Jose Mourinho kaç kupa kazandı? Jose Mourinho kaç avrupa kupası var? Mourinho kupaları ve oynadığı finaller hangileri? 6. Avrupa Kupası'nı kazanmak isteyen Jose Mourinho'nun kariyerine yakından bakalım: Jose Mourinho Avrupa Kupaları kariyeri

Şimdiye kadar 5 Avrupa Kupası kazanan Jose Mourinho, oynadığı tüm finalleri kazanmayı başardı. Mourinho iki Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi, bir UEFA Kupası ve bir Konferans Ligi Kupası kazanmayı başardı. Toplamda ise 16 Kupa kazanan teknik direktör, 17. kupasını kazanmak için çarşamba gününe hazırlanıyor. Porto ile hem UEFA Kupası, bir yıl sonra da Şampiyonlar Ligi Kupası kazanan Jose Mourinho kariyerine görkemli bir giriş yaptı. İki de Portekiz Ligi şampiyonluğu elde eden Jose Mourinho'nun sonraki takımı ise Chelsea olmuştu.

Premier Lig 2002-03

Taca de Portekiz 2002-03

Supertaca Candido de Oliveira 2003

UEFA Kupası 2002-03

Premier Lig 2003-04

UEFA Şampiyonlar Ligi 2003-04

Chelsea ile 3 Premier Lig şampiyonluğu elde eden Mourinho, Avrupa Kupası kazanmayı ise başaramadı.

Carabao Kupası 2004-05

Premier Lig 2004-05

FA Community Shield 2005

Premier Lig 2005-06

Carabao Kupası 2006-07

FA Kupası 2006-07

Carabao Kupası 2014-15

Premier Lig 2014-15

İnter'e geçen Mourinho, burada harika bir kadro kurdu ve ikinci Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmayı başardı. İki Serie A ve 1 İtalya Kupası kazanan Mourinho'nun bir sonraki durağı Real Madrid olacaktı.

İtalya Süper Kupası 2008

Serie A 2008-09

İtalya Kupası 2009-10

Serie A 2009-10

UEFA Şampiyonlar Ligi 2009-10

Jose Mourinho kaç kupa kazandı?

Mourinho kariyerinde 5 Avrupa Kupası kazanmayı başardı.

2 Şampiyonlar Ligi,

1 Avrupa Ligi,

1 UEFA Kupası

1 Konferans Ligi Kupası

Mourinho Avrupa Kupaları Kariyeri

5 Avrupa Kupası kazanan Jose Mourinho'nun final maçlarına kısaca göz atmak istedik:

2002/03 UEFA Kupası Finali: Celtic 2-3 Porto

2003/04 Şampiyonlar Ligi Finali: Monaco 0-3 Porto

2009/10 Şampiyonlar Ligi Finali: Bayern Münih 0-2 Inter

2016/17 Avrupa Ligi finali: Ajax 0-2 Man United

2021/22 Konferans Ligi finali: Roma 1-0 Feyenoord

Jose Mourinho kaç Avrupa Kupası var?

Teknik Direktör Mourinho iki Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi, bir UEFA Kupası ve bir Konferans Ligi Kupası kazanmayı başardı. Jose Mourinho kaç Avrupa Kupası var diyenler için belirtelim: 5 Avrupa Kupası kazanan Mourinho, günümüzdeki tüm kupaları kazanan tek teknik adam.

Mourinho kaç şampiyonlar ligi kazandı?

Jose Mourinho 2003/04 ve 2009/10 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı. 2003-2004 Şampiyonlar Ligi Final maçında Monaco-Porto karşı karşıya geldiler. 2009-2010 Şampiyonlar Ligi Finalinde Bayern Münih ile eşleşen İnter, bu maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Zanetti, Sneijder, Cambiasso, Eto'o ve Milito'lu kadrosuyla İnter kupayı kaldırırken Jose Mour