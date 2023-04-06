4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak olan Joker: Folie à Deux'un başrol oyuncusu Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in fotoğrafları paylaşıldı. 

Yönetmen Todd Phillips sosyal medya hesabından merakla beklenen filmin setinden  Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in sahnelerine ait fotoğrafları yayınladı.

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Prodüksiyonun önceki günlerde çekilen videoda Lady Gaga'nın "Easter Parade" adlı klasik müzikalde, Judy Garland ve Fred Astaire tarafından söylenen "Couple of Swells" şarkısını söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi