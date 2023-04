4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak olan Joker: Folie à Deux'un başrol oyuncusu Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in fotoğrafları paylaşıldı.

Yönetmen Todd Phillips sosyal medya hesabından merakla beklenen filmin setinden Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in sahnelerine ait fotoğrafları yayınladı.

Prodüksiyonun önceki günlerde çekilen videoda Lady Gaga'nın "Easter Parade" adlı klasik müzikalde, Judy Garland ve Fred Astaire tarafından söylenen "Couple of Swells" şarkısını söyledi.

Just like The Joker, Harley Quinn did a little dance on the stairs 😏pic.twitter.com/Pgj3b32C8y