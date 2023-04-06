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2 Nisan Pazar 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

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Just like The Joker, Harley Quinn did a little dance on the stairs 😏 pic.twitter.com/Pgj3b32C8y

Prodüksiyonun önceki günlerde çekilen videoda Lady Gaga'nın "Easter Parade" adlı klasik müzikalde, Judy Garland ve Fred Astaire tarafından söylenen "Couple of Swells" şarkısını söyledi.

Yönetmen Todd Phillips sosyal medya hesabından merakla beklenen filmin setinden Lady Gaga ve Joaquin Phoenix 'in sahnelerine ait fotoğrafları yayınladı.

4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak olan Joker: Folie à Deux'un başrol oyuncusu Lady Gaga ve Joaquin Phoenix 'in fotoğrafları paylaşıldı.