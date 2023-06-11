Johnny Depp, rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires ile birlikte dün gece İstanbul'da muhteşem bir konser verdi.

İstanbul'da konakladığı otelde gerçekleşen konserin ardından Johnny Depp'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Parti, yakın dostları ve müzik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Depp, doğum gününü kutlarken eşsiz bir müzik atmosferinde keyifli anlar yaşandı.

Johnn Depp'in doğum günü partisine katılan ünlü isimler;

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU ÇİFTİ

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

EDİS