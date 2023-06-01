Johnny Depp ile 2011 yılında birlikte rol aldıkları "The Rum Diary" filminin setinde tanışan ve yaklaşık iki yıl süren evliliklerinin ardından olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022 tarihinde sonuçlanmıştı.

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki boşanma süreci, dünya genelinde büyük ilgi uyandırmış ve medya tarafından yakından takip edilmiştir. Karalama davasıyla birlikte ortaya atılan iddialar ve itirazlar, Amber Heard'ü geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirmiştir. Bu süreçte, Depp'e karşı 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, mahkemeye sunduğu itirazlar ve tazminat ödememek için attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tazminat için Johnny Depp ile anlaşmaya vardı

Ancak sonunda, Amber Heard uzlaşmaya gitmeye karar vermiş ve tazminat ödemesi konusunda Johnny Depp ile bir anlaşma sağladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi