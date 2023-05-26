John Wick 5 çıkacak mı? Acaba John Wick serisinin beşinci filmi çekilecek mi? Gerçekten John Wick 5 olacak mı? Merakla beklenilen John Wick 5 ne zaman çıkacak? Gişede büyük başarı yakalayan John Wick 4 sonrasında gözler yapımcılara dönmüştü. Bugün yapımcılar John Wick 5 için müjdeli haberi verdiler. Hayranları için John Wick 5 çıkacak mı sorusuna evet diyebiliriz. Peki John Wick 5 hakkında neler biliyoruz?

John Wick 5 çıkacak mı? John Wick 5 olacak mı?

Acaba John Wick serisinin beşinci filmi çekilecek mi? Gerçekten John Wick 5 olacak mı? Merakla beklenilen John Wick 5 için bugün Lionsgate müjdeli haberi verdi. Joe Drake, John Wick 5 için ön çalışmaların başladığını açıkladı. Lionsgate film grubu başkanı Joe Drake, Perşembe günü hayranların mest olduğu bir 4. Çeyrek kazanç çağrısı sırasında stüdyonun John Wick serisinde beşinci bir filmin geliştirilmesiyle dalga geçti.

“Resmi olan, bildiğiniz gibi Balerin'in gelecek yıl çıkacak ilk yan ürün olması. Beş ve yakında yayınlanacak olan The Continental adlı bir televizyon dizisi de dahil olmak üzere üç tane daha geliştiriyoruz” dedi. “Bir dünya inşa ediyoruz ve bu beş film geldiğinde organik olacak - bu hikayeleri anlatmaya başlama şeklimizden itibaren organik olarak büyüyecek. Ama normal John Wick ritmine güvenebilirsiniz."

John Wick 5 ne zaman çıkacak?

Chad Stahelski'nin yönettiği John Wick: Chapter 4'ün 24 Mart'ta gösterime girmesi, dünya çapında 363 milyon doları aşan Keanu Reeves'in oynadığı katil seri için bir başka hit oldu. Başarısı, stüdyonun temsil ettiği ve yönetmenin kendisinin de masada olduğu konusunda hemfikir olduğu beşinci bir filmin potansiyeli hakkında hemen soruları gündeme getirdi. “Geri gelmeleri ve 'Daha fazlasını istiyoruz' demeleri onlar için çok gurur verici ve bu sadece bir para kapmak değil.

İzleyicilerin daha fazlasını istemesi çok doğal," dedi Stahelski… Bundan birkaç ay sonra Keanu ve ben, Japonya'da bir viski barında tekrar oturup 'Evet, o şeyi bir daha asla yapmayacağız' desek ve sonra aniden 'Evet, ama bir fikrim var' desek. ' buna açığız. Bölüm 4'te - Ian McShane, Laurence Fishburne, Bill Skarsgard ve Donnie Yen'in de dahil olduğu bir oyuncu kadrosuyla - Wick, filmin olaylarını ve Paris'teki Sacré'deki ikili iklimi harekete geçiren bir yolculuk olan High Table'ı yenmenin yolunu ortaya çıkarıyor.

Film, McShane'den Winston ve Fishburne'den Bowery King'in Wick'in adını taşıyan bir mezarda durmasıyla sona erer. Gerçekten ne oldu? Öğrenmek için beklememiz gerekecek Maalesef John Wick 5 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı henüz verilmedi.

John Wick 5 hakkında neler biliyoruz?

John Wick 5 için henüz onaylanmış bir çıkış tarihimiz yok. Öncelikle sırada 2023'ün sonlarında prömiyer yapması beklenen The Continental adlı TV dizisi var. 2024'te gösterime girmesi planlanan Ana de Armas liderliğindeki Balerin spin-off'u da bizi bekliyor. Muhtemelen en az 2025'e kadar beklememiz gerekecek.

John Wick 5 Oyuncuları: John Wick 5 için kim geri dönecek?

4. Bölümün sonunda nereye giderse gitsin, Keanu Reeves'siz bir John Wick filmi düşünemiyoruz. Ian McShane muhtemelen dördüncü filmin sonunda görevine iade edilen Continental'in sahibi Winston olarak geri dönerken, Laurence Fishburne de King of the Bowery olarak geri dönecek. Zamansız ölümünün ardından Lance Reddick, dördüncü filmde de öldürülen Charon olarak geri dönmeyecek, ancak geri dönüşleri geri getirebilir.

Reddick'i yan film Balerin'de sadık subay olarak son bir kez göreceğiz. Bunun ötesinde, başka kimin dönebileceğini söylemek zor. Muhtemelen Donnie Yen, Wick'in eski arkadaşı Caine rolünde, Bölüm 4'ün kredi sonrası sahnesinde alay edildiği gibi, Akira Rina Sawayama tarafından düzenlenen bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu varsayıyor. Gizemli iz sürücü Shamier Anderson da geri dönebilir ve Ana de Armas'ın balerini Rooney'nin (Rooney'nin spin-off filminden sağ çıktığını varsayarsak) bir uzun metrajlı filminde yer almamız mümkün.

John Wick 5 konusu: John Wick 4 beşinci filmi nasıl yapıyor?

Pekala, yukarıda belirttiğimiz gibi, John Wick: Chapter 4, Wick sonunda ölmüş gibi göründüğü için gerçekten beşinci bir film kurmuyor. Bununla birlikte, beşinci bir film , bunun seri için yumuşak bir yeniden başlatma gibi bir şey olacağı ve High Table, Continental ve tüm olağan Wick şeylerinden ayrı yeni bir hikaye anlatmaya başlayabileceği de ima ediliyor.

4. Bölüm, Akira ve İzleyici gibi yeni karakterleri dünyaya tanıttı, ancak hikayeleri devam edecekse, bunun ana karakter olmaları yerine beşinci filmde daha çok bir yan karakter veya ikincil bir karakter olacağını hayal ediyoruz.

John Wick 5 fragmanı yayınlandı mı?

Ne yazık ki hayır, çünkü John Wick 5'in çekimleri başlamadı bile. Gerçekleşmiş olsa bile herhangi bir çekim için bir süre bekleyeceksiniz.