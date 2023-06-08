Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Felix'in bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP

Dursun Özbek, Felix'in bu hamlesi için gelen soruya cevap verdi. Özbek, "Joao Felix, Galatasaray'ı takibe almış?" sorusuna, "Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük ve önemli bir kulüp olduğunu gösterir." cevabını verdi.