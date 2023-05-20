NBA'de Doğu Konferansı finalleri 2. maçında Boston Celtics, Miami Heat'i konuk etti. İlk maçta rakibini devirerek saha avantajını alan Heat, ikinci maçta da son çeyrekteki performansıyla Celtics'i 105-111 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Miami Heat seride durumu 2-0'a getirdi.

Miami Heat TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı finali 2. maçında Boston Celtics'i 111-105 yendi, seride durumu 2-0'a getirdi

Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler 27 sayı atarak takımın en skoreri olurken attığı 27 sayının yanı sıra 8 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribaund 9 asistle triple-double'ı yalnızca 1 asistle kaçırdı. Caleb Martin 25 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Boston Celtics'de Jayson Tatum'un 34 sayı, 13 ribaund, 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Jaylen Brown 16 sayı, 4 ribaund, 3 asistle oynarken , Malcolm Brogdon 13 sayı, 4 ribaund, 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.