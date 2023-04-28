Kamuoyunda ''Jet Fadıl'' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'e verilen ceza belli oldu. Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davadan karar çıktı.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fadıl Akgündüz’ü “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı” suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ