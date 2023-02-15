

Kahramanmaraş depremine dair uzmanlardan çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi geektiği konusunda deneyler yapıldığını belirtti.

Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler gibi 2 büyük depremin aynı günde yaşandığına tanık olmadığını şaşkın bir dil ile ifade etti. Depremleri Japonyadakiler ile kıyaslayan profesör, daha önce böylesini hiç görmemiştim.' dedi.

'AYNI GÜNDE BU KADAR BÜYÜK 2 DEPREMİ...'

Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kenada, aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını belirterek 'asrın felaketi'ne ilişkin, 'Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum.''

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KADAR BÜYÜK DEĞİLDİ

Japonya'da buna benzer 2016 senesinde Kumamoto'da olduğunu ifade eden Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, '6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi.' ifadelerini kullandı.

JAPONYA'DAKİ DEPREMLER HAKKINDA KONUŞTU!

Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, 'Daha önce hiç böylesini ben de görmemiştim.' diyerek şaşkınlığını dile getiren Kaneda, '1854'te Nankai'de bir deprem oluştu deniz tabanında. 30-32 saat sonra ikinci bir deprem de meydana geldi ve çok büyük bir tsunami yarattı. Benim bildiğim ardışık 2 deprem bunlar' dedi.

DEPREM UYARI SİSTEMİ

Japon hükümetinin depremlerin ardından sarsma tablası inşa ettiğini belirten Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, 'Depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda deneyler yapıyoruz. Japonya'da deprem uyarı sistemi var. Bu sistem sayesinde depremden 10-20 saniye önce uyarı mesajı alıyoruz. Bu, bulunduğumuz yerden tahliye veya önlem almak için süre sağlıyor.'