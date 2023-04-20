Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Filyos TPAO bölgesindeki güvenlik faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri, enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren TPAO bölgesinde güvenlik önlemlerini artırarak, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik veriyor.

Özellikle enerji ve madencilik projelerinin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması, hem çalışanların güvenliği hem de bölgedeki yatırımların korunması açısından büyük önem taşıyor. Jandarma ekipleri, bu önemli görevi başarıyla yerine getirerek, bölge halkının güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Yenigün Haber Merkezi