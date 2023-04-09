İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen satranç etkinliğine Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen de katıldı.

Çocukların satranç oynayarak eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Öztürk, "Çadır kentteki çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar bizi gördükleri zaman çok mutlu oluyor. Jandarma personeli olarak afetzede çocukların yüzünü güldürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bölge Sorumlusu Cengiz Yalçın ise depremzede çocuklara yaşadıkları acıyı unutturmak istediklerini vurguladı. (AA)