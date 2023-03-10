Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde oğlunu askere gönderen ve saçlarını da kendi elleriyle kesen İzzet Yıldızhan; "Mustafa’nın saçlarını ellerimle kestim. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak askere yolluyorum" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz ay tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketi ile ilgili de konuşan Yıldızhan; "Yüzyılın felaketini yaşadık. 11 ilimizin yaralarını tüm ülke olarak sarmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi