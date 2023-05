Nisa 139.Ayet:) Onlar MÜMİNLERİ bırakıp, KÂFİRLERİN "KORUYUCULUĞUNA" tutunuyorlar. İZZETİ, Onların yanında mı ARIYORLAR? Şüphesiz İZZET tamamen ALLAH'IN yanındadır.

Yüce Rabb'ımız, ONLAR deyince esas mesajı: Müslümanlaradır. Allah'ın İPİNE sımsıkı sarılarak birlikte güç olun, birlikte Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirin. Ayrılığa düşmeyin. Benim, sizin için koyduğum ilkeler çerçevesinde yol yürüyün diyor. Her Müslüman birbirine EMANETTİR, birbirinin Koruyucularıdırlar. Her şeyin üstünde bir de şu gerçek var: Her türlü ilişkilerde Dosdoğru olup İSTİKAMET üzerine yürüyenlerin KORUYUCUSU da Allah'tır.

Hiçbir Müslüman, Kâinatın sahibi Allah'ın mesajını bir kenara bırakıp da ŞEYTANLARIN gönüllü arkadaşları olan KÂFİRLERİN yanında İZZETI,HAYSİYETİ ŞEREFİ aramaz. Çünkü Ķâfirler, Şeytanların kendileri gibi İSYANĶÂR asi çocuklarıdır. İSYANCI İzzet sahibi değildir. Zihnini KÖLELEŞTİRMİŞ eşyaya, İnsana, Şeytana tapan zavallıdır.

Müslüman İMAN ve ÂHLAK sahibidir. Kişiyi KAREKTER sahibi yapar. Beyne, BATILIN karşısında HAKK'IN merkezinde durmayı öğretir. Yaptığı işlerin BOŞA gitmemesi için Allah'ı Hayatının MERKEZİNE alır ve İTÂAT eder, Peygamberin davranışlarını yaşayış REHBERİ yapar ve İTÂAT eder.

İş ve ilişkilerinde, birlikteliklerinde hareket ederken, dikkat etmesi gereken esas konu şu: Kafirlerle kurduğu ilişkilerinde asla Müslüman kardeşleri zarar görmemeli. Kötülüklerin KAYNAĞI olan KÂFİRLERİN ne koruyuculuğuna ne de olmayan İZZETLERİNDE kendilerinde ŞEREF ararlar. ALLAH'IN ilkeleri içinde yaşayan her Müslümanın eksikleri de olabilir. Ancak onların karşısında tercih KÂFİRLERİN yanında olamaz. Bu Allah'ın Gazabını çeker. Hesabı çok ağır olur.

Rabb'ım kardeşliğimizi daim eylesin. Nefsin ve Şeytanların bize empoze etmek istediği, bizleri uçuruma taşıyacak her tuzaklardan korusun. Kâfirlerin, Münafıkların Hesabına yazan hiç bir birlikteliğin içinde bizi bulundurmasın.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.