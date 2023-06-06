Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Lykia World Dalış Merkezi işbirliğinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında düzenlenen etkinliğe 3 gönüllü dalgıç katıldı.

Caretta caretta ve koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapan plajındaki etkinliğe, MUÇEV görevlileri de destek verdi. Dalgıçların deniz dibinden lastik, metal, plastik, cam, halat ve tahta parçaları gibi atıkları toplama anı, aksiyon kamerayla kayıt altına alındı.

Sahile açılan 1000 metrekarelik Türk bayrağı ise dron ile görüntülendi.