Küresel iklim değişikliğine, sürdürülebilirliğin önemine ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla denizlere yelken açan İzocam Yelken Takımı, bu yıl katıldığı kış trofelerinde başarılarıyla adından söz ettiriyor. En son katıldığı Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) tarafından organize edilen EAYK Kış Trofesi’nde 2’ncilik ödülü alan başarılı takım, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen MIYC Kış Trofesi’ndeki yarışlarda da şu ana kadar 2’ncilik ve 4’üncülük ödüllerini evine taşıdı. Çeşme Marina ev sahipliğinde gerçekleşen EAYK Kış Trofesi’nde 3. ayak yarışları 11-12 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. İzocam Yelken Takımı, altı etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan yarışların ilk ayağına teknik sebeplerle katılmadı. İkinci ayağı deprem nedeniyle ertelenen trofenin geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen 3. ayağında ise başarılı bir performans sergileyen İzocam Yelken Takımı, yarış sonunda 2'ncilik ödülünü almaya hak kazanarak podyuma çıktı. İzocam Yelken Takımı, EAYK Kış Trofesi’nin yanı sıra Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'ndaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14’üncü kez düzenlenen MIYC Kış Trofesi’ne bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Rusya'dan 27 yelkenli yat ile 300 sporcu katılıyor. Altı etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan trofenin üçüncü ayağı 4-5 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. İzocam Yelken Takımı, yarışların üçüncü ayağında 2’ncilik ödülünü alarak podyuma çıktı. Başarılı takım, ikinci ayak yarışları depremlerden dolayı ertelenen trofenin, 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşen ilk ayağında ise 4’üncülük ödülünü evine taşımıştı. Enerji tasarrufu, çevreye dost üretim, doğayla bütünleşen ürünler, sağlıklı bireyler yaklaşımıyla yalıtım sektörünün lideri olan İzocam, ‘iyi yaşam’a ve ‘sürdürülebilir yarınlar’a öncülük etme misyonuyla denizlere yelken açıyor. “Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var” mottosuyla yelken açan İzocam Yelken Takımı’nda profesyonel yarışçıların yanında Sailmaster ekibinden temel yelken eğitimi almış İzocam çalışanları da yer alıyor. İzocam Yelken Takımı, 2023 yılı boyunca MIYC Marmaris Kış Trofesi, EAYK Kış Trofesi ve Bosphorous Cup İstanbul Yarışı olmak üzere toplamda 3 trofe ve 20 yarışta yer alacak.