Sayın Engin Çaglar; Dünyamız artık geri dönüştürülebilir ürünleri “yedinci doğal kaynak” olarak adlandırıyor. Geri dönüştürülebilir atıklar; hava, su, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Küresel Geri Dönüşüm Vakfı, dünyada “yedinci doğal kaynak” olarak kabul edilen ve her gün çöpe giden değerli atıklara dikkat çekmek amacıyla 18 Mart tarihini “Dünya Geri Dönüşüm Günü” olarak ilan etti ve bu özel gün 2019 yılı itibariyle kutlanmaya başladı. Türkiye’de yalıtım sektörüne 58 yıldır liderlik eden İzocam, “18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü”nde, atıkların, çevrenin yanı sıra ekonominin de önemli bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Üretiminde %80’e kadar “yedinci doğal kaynak” olarak adlandırılan geri dönüştürülmüş malzeme kullanan İzocam, yerel ve en az %30 oranında geri-dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünleriyle sürdürülebilirliğe hizmet ederken, ürünlerinin içeriği ile de tüm canlılara ve doğaya sağlıklı bir yaşam sunuyor. Doğadan ilham alarak doğal olanı destekleyen İzocam, ürünlerinin yanı sıra, “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ne sahip çevre dostu tesisleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de geri dönüşüme ve atık yönetimine olan katkılarını üst seviyelere taşıyor. Ülkemizdeki yasaların zorunlu tutmamasına rağmen, yapımında geri dönüşümlü malzemeler kullanılan, insan sağlığına zarar vermediği ve doğa dostu olduğu kanıtlanmış ürünler üretmeye önem verdiklerini vurgulayan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Çevre dostu malzemeler içeren İzocam camyünü ve taşyünü yalıtım malzemeleri, dünyada en çok bilinen ve en güvenilir ürünler arasında yer alıyor. İzocam, üretiminin yüzde 80’inde kum, bazalt, doğal mineraller ve geri dönüşümlü camlar kullanıyor. Üretim artıkları da tekrar ürün imalatında değerlendiriliyor. İzocam, yalıtım sektöründe, deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların vücuttan zararsız bir şekilde atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikasına sahip olan ilk kurum olma özelliği de taşıyor. İzocam Taşyünü ve Camyünü, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde, kullanılan binaların LEED - BREAM ve Ulusal Yeşil Sertifika Sistemimiz olan YeS-TR gibi yeşil bina sertifikaları almalarına olanak sağlıyor” dedi.

Tüm tesisleri “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ne sahip

Atık yönetimindeki tutumlarını tesislerine de yansıtarak, tüm tesislerinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandıklarını açıklayan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “İlk olarak 2021’in Temmuz ayında Tarsus Tesisi’mizin aldığı bu belgeyi, 2022 yılı itibariyle tüm tesislerimiz almaya hak kazandı. T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen bu belge; tesisin, temel seviyede israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya asgariye indirilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir dizi süreci tamamlamış olduğunu ifade ediyor” diye konuştu.

Geri dönüşüm, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de odağında!

İzocam olarak, ürünlerinin ve tesislerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de çevreyi, atık yönetimini ve geri dönüşümü merkeze aldıklarını belirten Murat Savcı, “İzocam olarak ‘Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var’ mottomuzla dünyayı daha iyi bir yuva haline getirmeyi hedefliyoruz. Gelecek kuşaklara mavi kıyılar ve yaşayan bir deniz bırakabilmemiz için karasal atık kaynaklı deniz kirliliğine de 'dur' dememiz gerekiyor. İzocam olarak bu önemli konuya dikkat çekmek amacıyla, geçtiğimiz aylarda DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Aktif Balık Adamlar ekipleri ile iş birliği içinde bir projeye imza attık. İstanbul Bebek sahilinde gerçekleşen kıyı ve dip temizliği etkinliğimiz kapsamında çalışma arkadaşlarımızdan oluşan gönüllü bir ekip oluşturduk. Sadece 30 dakikada 11 kilogram kağıt, plastik, metal, cam ve geri dönüştürülemeyen atık toplamayı başaran ekibimiz, 3 saatlik bir işbirliği ile kıyı ve dip temizliğini tamamladı. Toplamda 35 kilogram atık denizden uzaklaştırılarak geri dönüşüm tesislerine iletildi. Dünyayı daha iyi bir yuva haline getirme hedefiyle bir araya gelen gönüllü ekibimiz, çalışmalarına ilerleyen günlerde farklı etkinliklerle devam etmeye hazırlanıyor” diye konuştu.