“Ülkemiz, art arda meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerle son yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor. İzocam olarak, yaşadığımız bu afet dolayısıyla derin bir üzüntü içerisindeyiz. Depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

İzocam olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren yıkıma uğrayan 10 ilimize destek olmak amacıyla afet bölgesindeyiz. Geliştirdiğimiz Acil Destek Planı çerçevesinde, tesislerimizde yardım malzemelerinin ve desteklerin koordine edilmesi amacıyla özel ekipler oluşturduk. Çalışanlarımızın ve Türkiye'nin dört bir yanındaki İzocam Bayilerimizin özverili işbirliği ve desteği ile de yardım ağımızı güçlendirdik. İlk günden bu yana, depremden etkilenen yurttaşlarımızın öncelikli ihtiyaçları olan insani yardım malzemelerinin bölgeye sevkiyatını gerçekleştirmekteyiz. Deprem bölgelerindeki gelişmeleri ve ihtiyaçları da yakından takip etmekteyiz.

Yaşadığımız bu büyük afette, depremzedelerimizin afetin sonuçlarıyla birlikte zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor oluşu, hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında geliyor. Kurulan çadırkentlerimizin yalıtımının sağlanması evleri zarar gören vatandaşlarımızın sağlığı açısından öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bizler de yalıtım sanayi olarak üretim gücümüzü kullanarak bölgeye her türlü desteğe hazırız. Çadırkentlerin zeminlerinin ısı yalıtımını sağlamak amacıyla yüksek mukavemetli Foamboard levhalarımızı İzoder ve kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde ihtiyaç duyulan adreslere gönderiyoruz. İlk etapta Kahramanmaraş ve Gaziantep’de kurulan çadırkentlerde kullanılmak üzere yüksek mukavemetli ısı yalıtım malzemelerimizi afet bölgesine ulaştırdık. İlerleyen günlerde diğer ihtiyaç duyulan bölgeler için de planlamalarımızı yapıyoruz.

Şimdi dayanışma zamanı, yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inancımız tam. Ülkemize tekrar geçmiş olsun.”