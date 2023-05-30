İzmit Belediyesi Youtube Stüdyosu kısa süre içerisinde sosyal medya içeriği üretmek isteyen gençlerin uğrak noktası olmayı başardı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Youtube Stüdyosu gençlere yeni bir içerik üretme mekanı sunuyor. Belsa Gençlik Sokağı’nda hayata geçirilen Youtube Stüdyosu gençlerin kullanımına sunuldu.

Gençler https://youtube.izmit.bel.tr/ internet sitesi üzerinden çekimleri için randevu oluşturabilirler.

Youtube Stüdyosu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 318 00 00 numaralı hattı arayabilirler. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan, Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından işletilen Youtube Stüdyosu’nda gençlere sosyal medya içeriği üretmeleri için ortam ve çekim desteği veriliyor. Youtube Stüdyosu hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında gençlere kapılarını açıyor. KOCAELİ (İGFA)