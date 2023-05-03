Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı Alsancak Limanı'nda İzmirliler tarafından heyecanla karşılandı.
Basın brifinginin ardından halk ziyaretine açılan TCG Anadolu, kapılarını açtığı ilk andan itibaren her yaştan İzmirlileri ağırlamaya başladı.
İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi misafir eden TCG Anadolu'yu gezmek isteyen İzmirliler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Alsancak Limanı'ndan 1. Kordon'daki yeşil alan girişine kadar sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, gruplar halinde gemiye alındı.
Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da gösterime sunuldu. (AA)