Castle of Alchemists oyunu, 23-26 Mart 2023 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentinde düzenlenen Kuzey Amerika'nın en büyük oyun fuarlarından PAX East’te boy gösterecek. Team Machiavelli, her yıl binlerce oyunseveri ağırlayan PAX East'in bağımsız oyun geliştiricilerine ayrılmış bölümü PAX Rising Showcase’de yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kenti inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Digi Game Startup Studio iş birliğiyle fuarizmir’de hayata geçirilen Oyun Girişimciliği Merkezi (OYGEM), oyun sektörüne katkı sunmaya devam ediyor. Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması’nda temelleri atılan, daha sonra oyun geliştiriciler için kuluçka merkezi olarak hizmet veren OYGEM’de iki yıl çalışmalarını sürdüren Halil Onur Yazıcıoğlu ile Mehmet Can Güler’den oluşan Team Machiavelli ekibi, bağımsız oyun geliştiricisi olarak Türk oyun sektöründe adını duyurmaya devam ediyor. OYGEM Akademi’de eğitmenlik, game jamlerde ve hackathonlarda mentorlük de yapan ekip, Castle of Alchemists oyunlarıyla en büyük oyun fuarlarından PAX East'in en prestijli etkinliklerinden olan PAX Rising Showcase’te yer alarak Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Oyun hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu ile Güler, “Castle of Alchemists, RPG öğeleriyle zenginleştirilmiş, pixel art tabanlı, aksiyon dolu bir kule savunma oyunu. Oyun, kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor ve oyunseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. PAX East, Kuzey Amerika’daki en büyük oyun fuarlarından biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanından binlerce oyunseveri bir araya getiriyor. PAX Rising Showcase, bağımsız oyun geliştiricileri için ayrılmış özel bir bölüm. Her yıl, dünyanın farklı bölgelerinden seçilen 11 oyun arasına giren yapımlar, fuar boyunca tanıtım imkânı buluyor. Biz de oyunumuzla seçilen 11 oyun arasına girdik. Oyunumuz, PAX East'in bağımsız oyunlar alanında yer alacak ve binlerce ziyaretçiye kendini tanıtma fırsatı yakalayacak” dedi. Yazıcıoğlu ve Güler, “PAX Rising Showcase için seçilmek bizi gerçekten mutlu etti. Türkiye’den bir oyun geliştirme ekibi olarak PAX East’te yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Oyunumuz, PAX East Fuarı boyunca oyunseverlerle buluşacak ve oyun hakkındaki geri bildirimleri dikkate alarak oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Daha fazla bilgi için, Castle of Alchemists'in Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz” diye konuştu.