Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, depremlerin yaralarını sarmak amacıyla bu yıl Alaçatı Ot Festivali’nin dayanışma festivali olarak düzenleneceğini belirtti. Festivalde depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacağını dile getirerek depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı diledi.

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.

Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yerli-yabancı tüm turistleri ağırlayacak. Karsu Dönmez ve Duman festivalde sahne alacak sanatçılar arasında. Bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(Yenigün Haber Ajansı)





