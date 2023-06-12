İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede meydana gelen yangında, ekiplerin karadan ve havadan 8 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin yangından etkilendiği ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamada, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" şeklinde konuşmuştu.

BENİM GENÇLİĞİM YANDI 5 KURUŞ VERMEM

İbrahim Tatlıses, son yaşanan gelişmeler karşısında isyanını dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi. Benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Ev ne ki, 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde 'maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.