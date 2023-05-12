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Öte yandan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenazeye, Gürler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta dün, bir ikamette aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine cam şişe atması sonucu açılan uyarı ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Semih Gürler'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polisin açtığı uyarı ateşi sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Semih Gürler (33), toprağa verildi.