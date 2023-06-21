İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yürüttüğü çalışma sonucu plakasını belirlediği aracı, kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, araç sürücüsü U.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.