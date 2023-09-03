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İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, B.Ö. ve Ş.D. başka bir suçta kullanılmak üzere park halindeki bir otomobili, düz kontak yöntemiyle çalarak sakladı.

Bir süre sonra otomobili sakladıkları yere gelen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu yakalandı.

Aramada, Ş.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İncelemede, B.Ö'nün, hakkındaki 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ve birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.