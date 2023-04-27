İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında yangın çıktı. Yangında yaralıların olduğu bilgisi bildirildi. 22:30’da başlayan yangın 4 bloğu da sardı. Binanın çevresinin ahşap kaplı olması yangını daha da büyüttü. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını vurgulayarak "Yangın kaynaklı yaralı yok. Yangının site içinden bir noktadan başladığıyla ilgili site görevlilerinin bize intikal ettiği bilgiler var. Yangının tam sebebi bilinmiyor. Yarın teknik araştırmalar yapıldıktan sonra bu konu aydınlanacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması." ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada ise, “İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ