Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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Ekipler, 30 düzensiz göçmeni işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi 'ne teslim ederken göçmenlere ait 6 can yeleği , 24 şambrel, 2 pompa, 14 yağmurluk ele geçirildi. 2 araca el konuldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu saha çalışmaları kapsamında, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde düzensiz göçmenlerin ormanlık alan içerisinden araçlara bindirildiği tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Menemen ilçelerinde 30 düzensiz göçmen i araçlara bindirdiği tespit edilen 3 şüpheli " göçmen kaçakçılığı " suçundan tutuklandı.