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Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri aynı bölgede İtalya rotasını kullanan ve düzensiz göçmenleri taşıdığını belirledikleri bir yelkenliye de operasyon düzenlendi.

Ormanlık alan içerisinde 45 can yeleği, 4 şambrel ve 1 pompa ele geçirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeye yapılan operasyonda, 100 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları ve teknik takip sonucu ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.