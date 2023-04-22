İzmir mobilyasını dünya markası yapma hedefiyle yola çıkan İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği’nin (İZMOP) toplantısında mobilya üreticileri ve sektörün önde gelen firmaları bir araya geldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 82 yıllık tarihinde mobilya sektöründen seçilen ilk Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, 1856 yılından günümüze sektörün kat ettiği ivmeyi değerlendirdi.

“Mobilya ülkemize 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı ile geldi. Abdülhamit Han Almanya’dan ithal ettiği buharlı marangoz makinalarıyla 50 kişilik fabrika kurdu. Yaptığı el işi mobilyaları yabancı misyon şeflerine gönderiyordu. İlk seri ve teknik olarak üretim 1882 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi (Güzel sanatlar üniversitesi) kurulması ile başlamıştır. İzmir’de ise mobilya üretimi 1861’de Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesinin hizmete girmesiyle başladı. Türkiye’de 1970 yılına kadar panel üretimi yapılmamış, suntayla 1970 yılında tanıştık. Türkiye şu anda panel üretiminde dünyada üçüncü sırada. İtalya 5 milyon metreküp, Türkiye 12 milyon metreküp üretiyor. Mobilyada temel taşımız kelebek kontrplak. 1935 yılında Atatürk, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ’ın uçak kanatlarına kontrplak üretilmesi için kelebek fabrikasının kurulmasının emrediyor. Demirağ’ın önü kesildiğinde atıl durumda olan kelebek kontrplak fabrikası iç piyasaya üretim yapmaya başlıyor.”

4 ülke dünya mobilya ihracatının yüzde 52’sini karşılıyor

İzmir’in Türkiye mobilya üretiminde 4’üncü sırada olduğunu vurgulayan Başkan Gürle, “İzmir’de işletme başına 2,7 çalışan, Kayseri’de 15, Ankara’da 4,5, İnegöl’de 6 çalışan düşüyor. İstanbul Fuarı gibi fuarlar firmalarımızı büyüttü. Çin, Almanya, Vietnam ve Polonya dünya mobilya ihracatının yüzde 52’sini karşılıyor. Türkiye’nin dünyada mobilya ticaretindeki payı yüzde 1,8. Çin’in tek başına aldığı pay yüzde 37 ve 72 milyar dolar ihracatı var. Almanya’nın ise 25 milyar dolar ihracatı 19 milyar dolar ithalatı var. 2022 yılı mobilya ihracatımız yüzde 12 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Almanya ve İsrail oldu. Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 2022 yılını miktar bazında yüzde 4,8’lik artış, değer bazında yüzde 7’lik artışla 245 milyon dolarlık ihracat ile geride bıraktı. Tasarım odaklı ihracat ve güçbirliği ile orta vadede 500 milyon dolarlık mobilya ihracatı hedefliyoruz.” dedi.

Mobilya OSB’nin sektörümüze yıllık katkısı 250 milyon dolar civarında olacak

Torbalı’da kurulan Türkiye’nin en modern mobilya sektör kümelenmesi sanayi alanından bahseden Ali Fuat Gürle, “64 firmamızın yer alacağı Torbalı Mobilya Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde mobilya sektörümüzün ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayacağı, showroomların olacağı, eğitim merkezi, sosyal tesisleri bulunan sektörümüzün katma değerli ihracatının önünü açacak. Mobilya OSB’nin sektörümüze yıllık katkısının 250 milyon dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Son dönemde İzmir’de STK’lar arasında yakalanan sinerji sayesinde bu proje hayata geçti. İZMOP gibi kolektif oluşumlarla sektörümüz çok güçlenecek.”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Sayın Nevzat Artkıy, “Sektörümüzün yeni fikirlere, yeniliğe, yeni oluşumlara her zaman ihtiyacı var. İzmir modern teknoloji, kaliteli malzeme ve usta işçilik seviyesi ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip. İzmir mobilya üreticilerinin yeni tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleri ile dünya genelinde tanınması, beğenilmesi ve tüketiciyle buluşması için tüm paydaşlarımızla kararlılıkla ilerleyeceğiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Yaşar Baş, İzmir’in birçok ilden daha fazla üretim yaptığının altını çizerek, “Kentsel dönüşüm ve Torbalı’da kurulan Mobilya OSB’den sonra İzmir mobilyasının önü çok açılacak. Tüm paydaşlarımızın güç birliğiyle mobilya ihracatında lider olacağız.” diye konuştu.

İzmir’in Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, “İzmir’i hep beraber yukarılara taşıyalım. Bütün firmalarımız dünya pazarlarında yer almalı.” yorumunda bulundu.

İzmir mobilyası markasını tüm İzmir üreticilerinin desteği ile Türkiye ve dünyaya tanıtacağız

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, “İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği, toptan pazarlama mesleğinin en başarılı isimlerinin desteği le, 2 ay önce resmi olarak kurulmuş bir dernektir. Öncelikli hedefimiz, İzmir mobilyası markasını tüm İzmir üreticilerinin desteği ile bir marka haline getirerek Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bu tanışmalar vesilesi ile potansiyel iş hacmimizi geri kazanmaktır. Bu kazanımlar; işletmelerimizin, şehrimizin ve ülkemizin mobilya sektöründe hak ettiği potansiyeline ulaşmasını sağlayacaktır. Görevlerimizden bir diğeri ise, pazarlamacı arayan işletmelere pazarlamacı, işletme arayan pazarlamacılara işletme bulma imkanı sağlamaktır.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ