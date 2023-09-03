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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir-Midilli seferleri sezonu Başkan Tunç Soyer’in Midilli ziyaretiyle kapattı. Başkan Soyer, davetli olarak gittiği adada Yunan basınının büyük ilgisiyle karşılaştı. Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis ve adadaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Başkanı Soyer’i limanda yerel dans gösterileri eşliğinde karşıladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir dünya kentine dönüştürme ve şehrin deniz turizmindeki payını artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar meyvelerini verdi. Bu doğrultuda geçen yıl başlatılan İzmir-Midilli seferlerinde bu yıl yolcu patlaması yaşandı. Geçen yıla göre yaz dönemi taşınan yolcu sayısı üç kat arttı. İki yıl süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi, Midilli Belediyesi ve Midilli Valiliği’nin (Kuzey Ege Periferia) karşılıklı yürüttüğü özverili çalışmalar sayesinde hayata geçirilen İzmir–Midilli arası seferlerin sezon kapanışına eşlik eden yolcular arasında Başkan Tunç Soyer de vardı.

Büyük ilgiyle karşılandı Midilli’ye ulaştığı andan itibaren ada basınının büyük ilgisi ile karşılaşan Başkan Soyer’i burada Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis ve adadaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Türk ve Yunan müzikleri eşliğinde yerel folklorik dansları sergileyen ekibin gösterisinin yanı sıra hazırlanan yöresel lezzetler de Başkan Soyer ve misafirlere ikram edildi.

Barış denizinin kıyısında yaşayacağız İki belediye başkanı karşılama töreninin ardından Midilli Belediyesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Tunç Soyer’e İzmir Midilli seferlerinin başlatılmasındaki çabaları nedeniyle teşekkür eden Midilli Belediye Başkanı Kitelis, seferlerin artarak sürmesi ve ilişkilerin bu sayede daha da güçlenmesini diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıla göre taşınan yolcu sayısının 3 kat artmasına dikkat çekerek, gelecek yılda bu artışı devam ettirmek istediklerini söyledi. İbni Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözünü hatırlatan Soyer, “Biz bu barış denizinin kıyısında yaşamaya devam edeceğiz. Bütün mesele bu kaderi kavga ederek mi barış içinde mi yaşayacağız? Elbette huzur içinde barış içinde yaşamak istiyoruz. Seferihisar’da görev yaparken Samos-Seferihisar arasında köprü kurmuştur. Bugün buraya Ege Barış ve İletişim Derneği ile beraber geldik. Ege Denizi barış denizi olsun diye çok emek veren efsane belediye başkanımız Osman Özgüven’le beraber geldik. Dolayısıyla bu ilişkileri daha ileriye taşımak için hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

İki başkan açıklamaların ardından karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan iyi niyet beyanını imzaladı. Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok, derneğin önceki başkanı ve eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın da yer aldığı buluşmada duygusal anlar yaşandı. Kökleri İzmir’e dayanan yaşlı bir ada sakini babasının İzmir’deki doğum belgesini Başkan Soyer’e gözleri dolarak hediye etti. Başkan Soyer de kendisini İzmir’de en yakın zamanda ağırlama sözü verdi.

Midilli Belediye Başkanı Kitelis ve Başkan Tunç Soyer Midilli çarşısını da ziyaret ederek esnaf ve halkla selamlaştı.

Seferler büyük ilgi gördü Başkan Tunç Soyer’in büyük önem verdiği İzmir-Midilli seferleri 2020 itibari ile başlayan ve yaklaşık 1,5 yıl devam eden Covid-19 pandemi süreci ve seyahat yasakları nedeni ile ancak 2022 yılında gerçekleştirilebildi. Bu süreçte Alsancak Liman Müdürlüğü, İzmir Liman Başkanlığı, Midilli Belediye Başkanı ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu ile üst düzey görüşmeler yapıldı. Geçen yıl İzmir-Midilli seferleri kapsamında 18 sefer için 1384 bilet satılmıştı, 2 Haziran’da başlayan 2023 sezonunda ise İzmir-Midilli arasında 16 sefer düzenlendi. 4262 bilet satışı yapıldı. 2022 yılında sefer başı ortalama 76 yolcu taşınırken, bu yıl sefer başına ortalama 266 yolcu taşındı.