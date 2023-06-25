2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için İzmir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.
İşte İzmir Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|488,20
|0,15
|0,15
|İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|477,75
|0,56
|0,52
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|472,48
|0,88
|1,08
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|469,87
|1,05
|1,06
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|469,14
|1,11
|1,17
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|461,30
|1,73
|1,66
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|460,88
|1,78
|1,82
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|459,96
|1,84
|1,89
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|453,21
|2,49
|2,52
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|451,20
|2,7
|2,8
|İzmir / Çiğli / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|446,94
|3,16
|2,86
|İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,66
|3,42
|3,64
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|443,49
|3,56
|3,66
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,04
|3,62
|3,9
|İzmir / Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|441,86
|3,75
|3,81
|İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,53
|4,28
|4,86
|İzmir / Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|436,19
|4,45
|4,25
|İzmir / Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,10
|4,84
|4,22
|İzmir / Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|431,36
|5,07
|5,96
|İzmir / Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|430,34
|5,21
|5,09
|İzmir / Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|427,73
|5,56
|5,63
|İzmir / Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|426,71
|5,7
|5,45
|İzmir / Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,11
|5,93
|5,38
|İzmir / Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|424,02
|6,09
|5,95
|İzmir / Konak / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|420,36
|6,63
|6,93
|İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,32
|7,1
|7,21
|İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|416,75
|7,18
|7,6
|İzmir / Menderes / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|414,74
|7,49
|8,19
|İzmir / Torbalı / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|409,62
|8,3
|11,22
|İzmir / Aliağa / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|402,73
|9,46
|9,17
|İzmir / Buca / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|402,38
|9,52
|8,89
|İzmir / Bergama / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|389,64
|11,79
|12,75
|İzmir / Urla / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|389,18
|11,88
|11,73
|İzmir / Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|375,14
|14,68
|14,97
|İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|371,57
|15,43
|12,94
|İzmir / Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|369,48
|15,88
|15,09
|İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|357,03
|18,74
|16,96
|İzmir / Kemalpaşa / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|353,46
|19,61
|19,41
|İzmir / Konak / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|345,81
|21,56
|22,54
|İzmir / Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|345,32
|21,68
|21,78
|İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|330,32
|25,88
|30,35
|İzmir / Konak / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,29
|26,5
|23,35
|İzmir / Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|319,96
|29,15
|30,37
|İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|318,15
|29,75
|23,19
|İzmir / Selçuk / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|314,38
|31,02
|29,16
|İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|309,66
|32,67
|33,41
|İzmir / Bayındır / Ulfet Onart Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|309,11
|32,87
|–
|İzmir / Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|308,63
|33,04
|–
|İzmir / Bayraklı / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,45
|34,94
|39,1
|İzmir / Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|303,03
|35,1
|42,87
|İzmir / Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|298,23
|36,93
|51,24
|İzmir / Menderes / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|288,74
|40,8
|40,61
|İzmir / Ödemiş / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|281,93
|43,78
|30,82
|İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,19
|44,56
|47,59
|İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|279,80
|44,75
|42,44
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,72
|45,24
|–
|İzmir / Gaziemir / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,51
|45,34
|55,71
|İzmir / Bayraklı / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|276,08
|46,5
|57,51
|İzmir / Konak / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,99
|47,02
|–
|İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,07
|47,44
|–
|İzmir / Karabağlar / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,67
|48,59
|42,56
|İzmir / Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,57
|48,65
|66,07
|İzmir / Aliağa / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,64
|49,11
|47,86
|İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,95
|49,45
|63,26
|İzmir / Narlıdere / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,48
|49,68
|51,23
|İzmir / Bergama / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|264,11
|52,44
|–
|İzmir / Aliağa / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,84
|53,1
|37,78
|İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,51
|54,88
|–
|İzmir / Konak / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,51
|54,88
|–
|İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|258,82
|55,26
|65,02
|İzmir / Aliağa / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|258,00
|55,71
|49,52
|İzmir / Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|256,43
|56,58
|61,01
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,08
|57,89
|–
|İzmir / Karabağlar / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,01
|58,51
|50,82
|İzmir / Karabağlar / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,42
|58,84
|67,49
|İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,39
|58,86
|–
|İzmir / Bornova / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,00
|61,45
|76,72
|İzmir / Kemalpaşa / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,25
|61,9
|77,98
|İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|244,97
|63,3
|–
|İzmir / Çiğli / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,41
|64,26
|89,28
|İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,40
|64,27
|65,98
|İzmir / Torbalı / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|241,61
|65,38
|56,85
|İzmir / Menemen / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|239,38
|66,8
|72,56
|İzmir / Buca / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,76
|67,85
|56,55
|İzmir / Bornova / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,68
|68,56
|79,47
|İzmir / Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|234,23
|70,19
|64,25
|İzmir / Bornova / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,28
|70,82
|97,48
|İzmir / Torbalı / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,76
|71,86
|–
|İzmir / Konak / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,87
|72,47
|92,86
|İzmir / Gaziemir / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,65
|72,62
|95,43
|İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|228,18
|74,3
|95,74
|İzmir / Bornova / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,80
|75,93
|62,44
|İzmir / Karşıyaka / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|225,62
|76,06
|–
|İzmir / Karabağlar / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,59
|76,76
|89,07
|İzmir / Karşıyaka / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|210,35
|86,43
|94,87
|İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|207,46
|88,21
|–
|İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,34
|88,89
|93,1
|İzmir / Bayraklı / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,32
|88,9
|–
|İzmir / Bayraklı / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,54
|90,47
|96,92
|İzmir / Güzelbahçe / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|201,01
|91,8
|98,34
|İzmir / Çiğli / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|200,33
|92,15
|99,69
|İzmir / Konak / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|199,50
|92,55
|97,69
|İzmir / Seferihisar / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|193,34
|95,16
|91,06
|İzmir / Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|191,27
|95,87
|97,69
|İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İtalyanca
|185,68
|97,43
|–
|İzmir / Konak / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|185,61
|97,44
|98,81
|İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|185,30
|97,52
|75,32
|İzmir / Karabağlar / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|180,79
|98,39
|93,77
|İzmir / Kiraz / Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|179,89
|98,54
|–
|İzmir / Karşıyaka / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|179,44
|98,6
|95,95
|İzmir / Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|178,73
|98,7
|96,61
|İzmir / Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|178,45
|98,74
|97,09
|İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|169,33
|99,56
|98,62
|İzmir / Torbalı / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|167,08
|99,67
|98,76
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, İzmir ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.
İzmir Fen Lisesi ve Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi gibi fen liseleri, en yüksek taban puanlarla öne çıkan okullardan bazılarıdır. Bu liselerde öğrencilere İngilizce eğitimi verilmektedir. Ayrıca, Atatürk Lisesi gibi hazırlık sınıfı bulunan anadolu liseleri de farklı dil seçenekleriyle dikkat çekmektedir. Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi dillerde eğitim verilen bu liseler, öğrencilere dil becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.
İzmir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.
İzmir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.
Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ