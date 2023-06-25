2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için İzmir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.

İşte İzmir Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 488,20 0,15 0,15 İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 477,75 0,56 0,52 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 472,48 0,88 1,08 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 469,87 1,05 1,06 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 469,14 1,11 1,17

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,30 1,73 1,66 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 460,88 1,78 1,82 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 459,96 1,84 1,89 İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 453,21 2,49 2,52 İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 451,20 2,7 2,8 İzmir / Çiğli / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 446,94 3,16 2,86 İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,66 3,42 3,64 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 443,49 3,56 3,66 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,04 3,62 3,9 İzmir / Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 441,86 3,75 3,81 İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,53 4,28 4,86 İzmir / Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 436,19 4,45 4,25 İzmir / Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,10 4,84 4,22 İzmir / Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 431,36 5,07 5,96 İzmir / Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 430,34 5,21 5,09 İzmir / Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 427,73 5,56 5,63 İzmir / Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 426,71 5,7 5,45 İzmir / Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,11 5,93 5,38 İzmir / Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 424,02 6,09 5,95 İzmir / Konak / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 420,36 6,63 6,93 İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,32 7,1 7,21 İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 416,75 7,18 7,6 İzmir / Menderes / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 414,74 7,49 8,19 İzmir / Torbalı / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 409,62 8,3 11,22 İzmir / Aliağa / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 402,73 9,46 9,17 İzmir / Buca / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 402,38 9,52 8,89 İzmir / Bergama / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 389,64 11,79 12,75 İzmir / Urla / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 389,18 11,88 11,73 İzmir / Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 375,14 14,68 14,97 İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 371,57 15,43 12,94 İzmir / Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 369,48 15,88 15,09 İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 357,03 18,74 16,96 İzmir / Kemalpaşa / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 353,46 19,61 19,41 İzmir / Konak / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 345,81 21,56 22,54 İzmir / Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 345,32 21,68 21,78 İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 330,32 25,88 30,35 İzmir / Konak / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 328,29 26,5 23,35 İzmir / Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 319,96 29,15 30,37 İzmir / Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 318,15 29,75 23,19 İzmir / Selçuk / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 314,38 31,02 29,16 İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 309,66 32,67 33,41 İzmir / Bayındır / Ulfet Onart Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 309,11 32,87 – İzmir / Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 308,63 33,04 – İzmir / Bayraklı / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 303,45 34,94 39,1 İzmir / Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 303,03 35,1 42,87 İzmir / Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 298,23 36,93 51,24 İzmir / Menderes / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 288,74 40,8 40,61 İzmir / Ödemiş / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 281,93 43,78 30,82 İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 280,19 44,56 47,59 İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 279,80 44,75 42,44 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,72 45,24 – İzmir / Gaziemir / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,51 45,34 55,71 İzmir / Bayraklı / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 276,08 46,5 57,51 İzmir / Konak / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,99 47,02 – İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,07 47,44 – İzmir / Karabağlar / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,67 48,59 42,56 İzmir / Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,57 48,65 66,07 İzmir / Aliağa / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 270,64 49,11 47,86 İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,95 49,45 63,26 İzmir / Narlıdere / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,48 49,68 51,23 İzmir / Bergama / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 264,11 52,44 – İzmir / Aliağa / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,84 53,1 37,78 İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,51 54,88 – İzmir / Konak / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,51 54,88 – İzmir / Konak / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 258,82 55,26 65,02 İzmir / Aliağa / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 258,00 55,71 49,52 İzmir / Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 256,43 56,58 61,01 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,08 57,89 – İzmir / Karabağlar / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 253,01 58,51 50,82 İzmir / Karabağlar / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,42 58,84 67,49 İzmir / Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,39 58,86 – İzmir / Bornova / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,00 61,45 76,72 İzmir / Kemalpaşa / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,25 61,9 77,98 İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 244,97 63,3 – İzmir / Çiğli / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,41 64,26 89,28 İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,40 64,27 65,98 İzmir / Torbalı / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 241,61 65,38 56,85 İzmir / Menemen / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 239,38 66,8 72,56 İzmir / Buca / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 237,76 67,85 56,55 İzmir / Bornova / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,68 68,56 79,47 İzmir / Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 234,23 70,19 64,25 İzmir / Bornova / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,28 70,82 97,48 İzmir / Torbalı / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 231,76 71,86 – İzmir / Konak / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,87 72,47 92,86 İzmir / Gaziemir / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,65 72,62 95,43 İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 228,18 74,3 95,74 İzmir / Bornova / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 225,80 75,93 62,44 İzmir / Karşıyaka / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 225,62 76,06 – İzmir / Karabağlar / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,59 76,76 89,07 İzmir / Karşıyaka / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 210,35 86,43 94,87 İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 207,46 88,21 – İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 206,34 88,89 93,1 İzmir / Bayraklı / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 206,32 88,9 – İzmir / Bayraklı / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 203,54 90,47 96,92 İzmir / Güzelbahçe / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 201,01 91,8 98,34 İzmir / Çiğli / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 200,33 92,15 99,69 İzmir / Konak / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 199,50 92,55 97,69 İzmir / Seferihisar / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 193,34 95,16 91,06 İzmir / Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 191,27 95,87 97,69 İzmir / Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İtalyanca 185,68 97,43 – İzmir / Konak / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 185,61 97,44 98,81 İzmir / Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 185,30 97,52 75,32 İzmir / Karabağlar / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 180,79 98,39 93,77 İzmir / Kiraz / Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 179,89 98,54 – İzmir / Karşıyaka / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 179,44 98,6 95,95 İzmir / Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 178,73 98,7 96,61 İzmir / Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 178,45 98,74 97,09 İzmir / Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 169,33 99,56 98,62 İzmir / Torbalı / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 167,08 99,67 98,76

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, İzmir ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

İzmir Fen Lisesi ve Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi gibi fen liseleri, en yüksek taban puanlarla öne çıkan okullardan bazılarıdır. Bu liselerde öğrencilere İngilizce eğitimi verilmektedir. Ayrıca, Atatürk Lisesi gibi hazırlık sınıfı bulunan anadolu liseleri de farklı dil seçenekleriyle dikkat çekmektedir. Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi dillerde eğitim verilen bu liseler, öğrencilere dil becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

İzmir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

İzmir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.