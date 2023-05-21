İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Şartlar:

1. Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir

2. Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5. Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6. Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne ( http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 ) internet sitesinden de ulaşılabilinir.

8. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Dr. Öğr. Üy. kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

9. Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Formunun ıslak imzalı örneği, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı sonuç belgesi , Terhis Belgesinin asıllarının ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

10. Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik kadrosuna atananlar Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuramazlar. Tıp Fakültesi kadrolarına Tıp Fakültesi mezunu olanlar, Eczacılık Fakültesi kadrolarına Eczacılık Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir

*İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Bu kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olmaları zorunlu değildir.

Not 1: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

Not 2: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların ( daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not 3: Açıktan ataması yapılacak olanların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak tek hekim raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlan Başlangıç Tarihi : 18/05/2023

İlan Bitiş Tarihi : 01/06/2023

İrtibat için : 0 232 329 35 35/1368-1360 ( Memur: Yunus Adın)