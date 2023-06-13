Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Kahve Fuarı, katılımcıdan ziyaretçisine sektör profesyonelleri olduğu kadar kahve meraklıları için de buluşma noktası oldu. İlk iki gününde profesyonel ziyaretçiler, son iki günde ise hem profesyoneller hem de kahveseverler tarafından ziyaret edilebilen fuarı, 41 ülkeden ve Türkiye’nin 60 ilinden toplam 9 bin 668 kişi ziyaret etti. Fuarı değerlendiren katılımcılar, ilk yıl olmasına karşın gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken fuarın gelecek yıllarda büyüyerek sektörü ileriye taşıyacağına inandıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile ilk kez düzenlenen İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı, 1 – 4 Haziran 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirildi. Sektörün öncü firmaları, kahve profesyonellerinin kahve endüstrisinde ihtiyaç duyduğu öğütücülerden kavurmaya kadar farklı makineler, malzemeler ve kahve ile ilgili her şeyin yer aldığı fuar, yarattığı ticari hacmin yanı sıra kahveseverleri de ağırladı. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı oldu ve sektör için yeni ticaret fırsatları yaratmaya devam etti. Fuarda birçok B2B iş görüşmesi gerçekleştirilirken katılımcılar, fuarı değerlendirerek ilk yılı olmasına karşın gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kahve Fabrikası’nın kurucusu, eğitmen, nitelikli kahve denilince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden Şerif Başaran:

“İlk yılı olmasına karşın İzmir Kahve Fuarı’nı profesyonel bir misafir kitlesine sahip olarak gördüm. İlk iki gün profesyonellere açık olan oturumlarda birçok nokta soru geldi yaptığımız workshoplarda. İzmir’in çok şansı var, makine sektöründe, aksesuarlarda çok üretim yapan bir şehir ve o firmaları burada görmek mutluluk verici. Halka açık olan günlerde de çok meraklı, yeniliklere açık bir kitle gördüm. Dolu dolu, renkli bir fuar. Çok yakın zamanda beş, altı katına çıkacaktır. İzmir Kahve Fuarı için gelecek beklentim büyük ve kesinlikle hedefte o olması gerekiyor. Kahve dünya yarışmalarının tamamını burada görmek istiyoruz Türkiye’de bunu yapabilecek çok az sayıdaki fuar organizatörlerinden birisi burası. Fuarın yeri, İzmir’in turizmi, konaklama, ulaşım, lojistik gibi avantajlara sahip. Barista, latte art, kahve tadım, kahve kavurma yarışmalarını İzmir Kahve Fuarı’na getirme hedefimiz olması lazım. Şimdiden bunun için lobi çalışmalarına başlamamız lazım”

Sektörün tanınan isimlerinden Coffee HQ Kurucu Ortağı Sam Çeviköz:

“İyi ki buradayız. Bütün hayatım Avustralya’da geçti, 10 yıl önce Türkiye’ye geldim. Fuarda da söyleşide konuşmacı olarak yer almak, workshopta kahveseverlerle buluştuk. İyi ki buradayız İzmir ile aramızda bir aşk başladı. İlki düzenlenmesine karşın fuara çok büyük bir ilgi vardı. İlk fuar için bence çok iyi. Söyleşi yaptığımız alan tıklım tıklım doldu. İzmir fuarı çok iyi karşıladı, herkes çok ilgili. Böyle başladıysa önümüzdeki yıllarda da çok başarılı bir fuar olacaktır. Çok daha büyük bir fuar bekliyorum önümüzdeki yılda. Yer çok iyi, geniş bir alan, otopark rahat, havalimanına yakın, insanların ilgisi çok iyi. Seneye yine görüşürüz, çok heyecanla bekliyorum”

Işıl Mengili - Holoco Gıda

“Kahve yükselen bir trend ama kafe tarafına A’dan Z’ye hizmet veren bir tedarikçi yok. Hayalimiz kafe açan biri geldiğinde yazılımdan kahveye, bardağa tüm ürünleri tedarik edebileceği tek bir tedarikçi olmaktı. Bu fuar da bizim için çok önemliydi. Kahve için festival çok, ama sektörel bir fuara ihtiyacı vardı. İlk yıl olmasına karşın katılım ve ziyaretçi bizim için tatminkardı. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine çok inanıyorum bu fuarın. Çok yoğun bir ilgi gördük. Ticari anlamda da bu yıl ilk senesi olduğu için beklentiyi çok yüksek tutmamıştık, ama beklentimizin çok üzerinde B2B kontaklar kurduk. Fuar sonrası bizi çok yoğun bir dönem bekliyor. Gelecek yıl da daha da büyüyecek bu fuarda olacağız”

Gökmen Uçar - Atak Endüstriyel Mutfak

“Oldukça memnunuz, ilki olmasına rağmen bizim için gerçekten çok verimli geçti. Sektörle ilgili çok sayıda ziyaretçi vardı. Gelecek yıl da mutlaka katılmayı düşünüyoruz. Fuar yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Kahve makineleri ve cihazları üzerinde satışımız var. Talep çok oldu, birçok anlaşmaya imza attık, görüşmelerimiz oldu, dönüşlerimiz olacak gelen ziyaretçilerimize. Dönüşleri iki üç haftada zor yaparız öyle görünüyor”

Alp Öztürkbay - Öztürkbay Kahve Kavurma ve Öğütme Makinaları

“Firmamızın dördüncü kuşak temsilcisiyim. Fuara beklentimizden fazla bir ilgi oldu. Bu ilgiden mutluyuz. Katılımcılar, workshoplar, etkinlikler, ziyaretçilerin ilgisi her şey çok iyiydi. Satış anlamında da birçok görüşmemiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZFAŞ’a çok teşekkür ediyorum böyle bir fuarı kazandırdıkları için. Önümüzdeki yıl için de yerimizi şimdiden ayırttık”

Pelin Şener - Kuban Makine

“1996 yılında kurulmuş, profesyonel kahve makine ve ekipmanları üreten İzmirli, ihracatçı bir firmayız. Bu yıl ilki düzenlenen fuara katılmaktan çok memnunuz. İlgi çok yoğun oldu ve umuyoruz ki gelecek yıllarda da daha fazla katılımcı ile sektörü büyüteceğiz. Kahve kavurma sahnesinde de Şerif Başaran hocamızın workshopu için makinelerimiz kullanıldı. Burada da birçok kahvesevere, profesyonellere bilgi aktarılma şansımız oldu. Önümüzdeki yıllarda hep beraber çok daha güzel işler yapacağımıza ve İzmir’i bu alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum”