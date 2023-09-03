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Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılış gecesinde Çim Konserleri’nin ilk konuğu Simge Sağın oldu. Orkestrasıyla sahnede unutulmaz anlar yaşatan Simge, İzmir’e sevgisini dile getirerek gençlerle doyasıya eğlendi.

92 yıllık tarihiyle kentin simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı büyük bir şölenle kapılarını açtı. Görkemli kortej ve açılışın ardından Kültürpark sanat dolu etkinliklerle misafirlerini ağırladı. Uzun yıllardır fuarın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nin ilk konuğu ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın oldu.

Bu yıl “gençlik” temasıyla düzenlenen fuarın açılış konserine yüz binlerce genç akın etti. Orkestrasıyla sahnede unutulmaz anlar yaşatan Simge, İzmir’e sevgisini dile getirerek gençlerle doyasıya eğlendi. Kendi bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Erkin Koray gibi unutulmaz isimlerin eserlerini de seslendiren Simge, herkes tarafından sevilen “Aşkın Olayım” şarkısını seyirciyle hep bir ağızdan söyledi.

Çim Konserleri’nde yıldızlar geçidi

Çim Konserleri Sahnesi’nde; 2 Eylül’de Teoman, 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, 6 Eylül’de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül’de Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak. İZMİR (İGFA)