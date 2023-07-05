İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZTAŞIT projesi, beşinci durağı olan Ödemiş Kaymakçı’da da hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTAŞIT otobüsüne bindi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kaymakçılılara verdiğim sözü tuttum, müjdeyi vermek için İZTAŞIT otobüsüyle yola koyuldum. Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunarken esnaflarımızın da ekmeğini büyüten İZTAŞIT'ın 5'inci durağını Ödemiş'te açtık. Yolcumuz kazandı, sürücümüz kazandı, İzmir kazandı."Kaynak: HABER MERKEZİ