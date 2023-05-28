Vücut geliştirmeden oyunculuğa geçiş, günümüzde örnek alınacak bir başarı değil, oyuncu olmak isteyip de başarısız olan havalı adamların sayısı göz önüne alındığında. Ancak Arnold'un geçişi gerçekten örnek niteliğindeydi, çünkü o bir oyuncu olmayı seçti, oyuncu olmayı seçti ve her şeye birincil gücüne, yani fiziğine odaklanarak başladı. Yavaş yavaş, çok iyi farkında olduğu bir şey olan kendi yetenek ve yeteneklerini keşfetmeye başladı. Daha sonra neslinin en büyük süperstarı olmaya devam etti ve gerisi dediğimiz gibi tarih oldu. Kendine özgü bir hareket tarzı vardı, çok vahşi bir mizah anlayışıyla birleşen yumruklardan daha çok patlayıcılardan oluşuyordu.

Çok nihilist bir tonla gelen aksiyonla aşırı yüklenen 70'lerin ardından Arnold, türe taze bir şeyler getirdi. Filmleri saf eğlenceydi ve eleştirmenlerin de favorisiydi. Şimdi çoğu, kült klasikler haline geldi ve her nesil onun cesaretini kabul ederek pop kültürüyle hala çok alakalı. Geçmişe daha fazla takılmadan, işte en iyi 10 Arnold Schwarzenegger filminin listesi:

10. Barbar Conan (1982)

Listeye, Arnold'un aynı adlı ana karakteri canlandırdığı 'Barbar Conan' ile başlıyoruz. Film, Robert E.Howard tarafından yazılan ucuz çizgi romanların canlı aksiyon uyarlamasıydı ve aynı zamanda Arnold'un çığır açan performansıydı. Kılıç ve büyücülük destanı, onu ana akım izleyiciler arasında popüler bir figür haline getirdi ve kendisini takip eden önemli bir kült kazandı ve 1984'te bir devam filminin çekilmesine yol açtı. karanlık büyücülük ve vahşet tarafından rahatsız edildi. Peter Jackson'ın 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesi vizyona girene kadar bu film, güzel prodüksiyon tasarımı ve ikonik müzikleriyle en büyük kılıç ve büyücülük filmi olarak kabul ediliyordu.

9. Silici (1996)

"Silici", Arnie'nin aksiyon filmlerinden bahsettiğimizde pek de aklımıza gelen bir isim değil. Muhtemelen kariyerinde yaptığı son klasik aksiyon filmi, 'Terminatör 3'ü düşünmeyeceğim. Eraser gişe rekorları kıran bir filmdi ve çok sayıda olay örgüsüne rağmen, en üst düzeyde teknik başarıları olan bir aksiyon filmiydi. Muhteşem dublörler ve özel efektler benzerlerinden bir adım öndeydi ve hatta ses efektleri kategorisinde Oscar'a aday gösterildi.

8. Ölüme Karşı Koşan (1987)



"Ölüme Karşı Koşan", bugün daha alakalı olamayacak bir konu üzerine inşa edilmiş son derece eğlenceli bir bilim kurgu. 70'ler ve 80'ler, geleceğin en kötü senaryosuna odaklanan bir dizi distopik bilimkurgu filminin hakimiyetindeydi. The Running Man, daha sonra 'The Condemned', 'Death Race' ve 'Battle Royale' tarafından ödünç alınan bir kavram olan, hükümlülerin özgürlük için profesyonel katillerle savaşmak zorunda olduğu bir TV şovunun etrafında dönüyor. Arnold Schwarzenegger, yanlışlıkla katliamdan hüküm giymiş ve hayatta kalmak için saçma sapan tehlikeli durumlarla yüzleşmek zorunda kalan bir polis memuru olan Ben Richards'ı canlandırıyor. Filmin tasviri abartılı olabilir, ancak kamplığın eklenmesi, aksi takdirde çok karanlık hale gelebilecek olan hiciv parçaları için temel bir hareketti.

7. Gerçeğe Çağrı (Total Recall) (1990)



Schwarzenegger, hiç bitmeyen bir hit serisinin ardından 90'ların başında en büyük şovmendi (kelime oyunu amaçlı). On yıla müthiş bir başlangıç ​​yapmak için, o dönemde yapılan en pahalı filmlerden biri olan bu bilim kurgu aksiyon filmi için 'RoboCop' yönetmeni Paul Verhoeven ile işbirliği yaptı. 2084'ün fütüristik dünyasında geçen film, Mars'la ilgili kabuslar gören bir inşaat işçisi ile orada yaşayan kimliği belirsiz bir kadının hikayesini anlatıyor. Ana akım bir film için olay örgüsü karmaşık ve sürükleyiciydi ve siberpunk klasiklerinden birçok görsel unsur ödünç aldı.

6. Gerçek Yalanlar (True Lies) (1994)

"True Lies", James Cameron'ın aksiyon-komedi alt türüne girişini işaret ediyordu ve en iyi sonuçları elde etmek için aksiyonun tartışmasız kralını seçti. Arnold Schwarzenegger. Daha önce yıldızla iki kez işbirliği yapan Cameron, teslim etmesi için Arnie'ye güvendi ve True Lies, o yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Fransız komedi filmi 'La Totale'den esinlenen film, mesleği ailesinden habersiz olan gizli bir ABD hükümet ajanının etrafında dönüyor.

5. Komando (1985)

1984'te 'Terminatör'e gelen muazzam tepkiden sonra, Arnold onu 'Komando' ile takip etti. Komando, 80'lerin arketip hardcore aksiyon filmi olarak kabul edilebilir. Patlamalar kadar etkili olan şakacı mizahıyla, kısa sürede 80'lerdeki diğer tüm Schwarzenegger filmleri gibi bir kült topladı. Arsa, kızı biriminin her üyesini öldürmeyi amaçlayan paralı askerler tarafından kaçırılan emekli bir gizli operasyon komando etrafında dönüyor. John Matrix, kızını kurtarmak ve zamana meydan okumak için herhangi bir Arnold karakterinin şimdiye kadar gittiği en yıkıcı öfke patlamasına girişir.

4. Stay Hungry (1976)

'Stay Hungry' muhtemelen bu listedeki en çok gözden kaçan filmdir, o kadar gözden kaçmıştır ki, Arnold'a tapan en kutsal insanlardan bazıları bile onun varlığından haberdar olmaz. Belki de filmin 70'lerde çıkması ve Avusturyalı canavarı Jeff Bridges'in baş karakterine yardımcı bir rol oynaması nedeniyledir. Film temel olarak, bir işadamına daha sonra yıkılacak olan bir spor salonu satın alması için yardım etmesi istenen Craig Blake'i (Bridges) takip ediyor. Ancak Craig bir işçiye aşık olur ve vücut geliştirmeci Joe Santo (Arnie) ile bir arkadaşlık kurar. Arnold, çabalarından dolayı Altın Küre ile ödüllendirildi ve film, 70'lerin izleyicilerine pek aşina olmayan bir şey olan vücut geliştirme sahnesinin ilgi çekici bir resmini sağladığı için övüldü.

3. Av (Predator) (1987)

Av (Predator) serisi, Aliens ile birlikte bilimkurgu/korku kategorisindeki en ikonik film setini içerir. "Çirkin orospu çocukları" olsalar da, canavarlar meraklılar arasında o kadar sevildi ki, kendi çapraz geçişli filmleri vardı. "Predator" başlangıçta eleştirmenler tarafından nefret edildi, ancak daha sonra yeniden değerlendirildi ve Stan Winston tarafından bazı harika pratik efektlerle çeşitli tür mecazlarını kullanması büyük övgüler aldı. Film geniş bir gerilla bölgesinde geçse de, görünmez dünya dışı katil tarafından artırılan bir kapana kısılmışlık hissi yaratmak için yağmur ormanlarının kullanılması sizi her zaman koltuğunuzun ucunda tutacak.

2. Terminatör (1984)

James Cameron'ın 'Terminatör' filmi hiç şüphesiz Arnold'u bir süperstar yapan filmdir. Cyborg suikastçı karakteri, Yul Brynner'ın "Westworld"deki Gunslinger'ından esinlenmiş olsa da, kişiliği çok fazla inanç ve sertlik kattı. Terminatör hem ticari hem de kritik bir başarıydı ve şimdi türün bir klasiği olarak kabul ediliyor. Film, müthiş aksiyon sekansları, özel efektleri, iyi hesaplanmış ilerleme hızı ve oyuncu kadrosunun güçlü performanslarıyla aksiyon filmlerinin mekaniğini yeniden tanımladı. Kimse Arnie'yi Cameron kadar verimli bir şekilde kullanmadı, ona oyunculuk becerileri eksikliğinin önüne geçmesine izin vermeyen mekanik bir rol verdi.

1. Terminatör 2: Kıyamet Günü (1991)

'Terminatör 2', en büyük aksiyon filmleriyle dolu bir kariyerin taçlandıran başarısı olmalı. 'Terminatör' bilim kurgu aksiyon filmlerine yeni bir yön verdiyse, devam filmi onları tanımlayan film olarak kabul edilebilir. Terminator 2 sinematik bir başarıydı, teknik yönleri sinema tarihinde daha önce hiç keşfedilmemişti ve 4 Akademi Ödülü kazanması sürpriz olmadı. Film karmaşık olmaya çalışmıyor, bilimkurgu unsurlarını pastanın üzerine krema olarak kullanıyor, birincil odak noktası ise 150 dakikalık sürükleyici dram ve aksiyon. Arnold'un o dönemdeki en büyük film yıldızı statüsünü karşılamak için karakteri, ona daha fazla ekran süresi ve tek satırlık veren bir baş kahramana dönüştürüldü. Film aynı zamanda hareket yakalama teknolojisini kullanan ilk filmdi. Prequel'de doğaçlama,