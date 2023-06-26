Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yayınlanan bir genelgeyle birlikte, umuma açık alanlarda kurban kesmenin cezaları hakkında detaylar paylaşıldı. Bu genelgeye göre, izinsiz olarak umuma açık yerlerde kurban kesmek yasaktır ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

İzinsiz yerlerde kurban kesmenin cezası 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kurban kesimiyle ilgili yasaklara uymayan ve kurban atıklarını düzenli bir şekilde bertaraf etmeyen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, konutlarda yapılan kurban kesimleri için ise 7 bin 283 TL idari para cezası verileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, parklar, bahçeler, caddeler, sokaklar, bina önleri, meydanlar gibi umuma açık alanlarda ve kurban satışı veya kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kurban kesimi için uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir.

İstanbul'da Kurban Kesim Yerleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı için İstanbul'da kurban kesim noktalarını belirledi ve bunları kamuoyuna duyurdu. İstanbul genelinde 3 ilçede kurban kesim noktaları oluşturulacak.